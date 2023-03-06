Mart ayının ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı. Kabine toplantısında ele alınması beklenen ilk başlık 11 ili etkileyen deprem olacak. Toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.
GÖZLER KRİTİK KABİNE TOPLANTISI'NDA! | VİDEO İZLE
KALICI KONUTLARIN İNŞASI
Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.
Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.