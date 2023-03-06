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    • Haberler
    • 06.03.2023 07:32
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    • 06.03.2023 15:45
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    Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplandı! 2 kritik başlık var

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı. Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları Kabine'nin gündeminde olacak. Kabine'de terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

    takvim.com.tr
    Gözler kritik Kabine Toplantısı’nda!

    Mart ayının ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı. Kabine toplantısında ele alınması beklenen ilk başlık 11 ili etkileyen deprem olacak. Toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.

    GÖZLER KRİTİK KABİNE TOPLANTISI'NDA! | VİDEO İZLE

    KALICI KONUTLARIN İNŞASI
    Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

    Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.

    Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

        FAHİŞ KİRALAR ELE ALINACAK
        Bir diğer gündem ise deprem ile birlikte yükselen fahiş kiralar. Uzun süredir devam eden yüksek kira oranlarına ilişkin çalışmalar devam ederken, asrın felaketi ile birlikte fırsatçılar yeniden harekete geçti.

        Bu kapsamda ilgili savcılıklar düğmeye bastı ve fahiş kiralar denetlenmeye başladı. Toplantıda da yaşanan son gelişmeler ele alınacak.

        CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ
        Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.

        Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

        "BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

        Son olarak muhalefet kanadında aylarca devam eden aday belirsizliği, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılma tiyatrosu masada olacak.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Konuşup konuşup dağılırlar demiştim." ifadeleri kullanmıştı.
            Gözler kritik Kabine Toplantısı’nda!
            Haberler Haberler Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplandı! 2 kritik başlık var
                SON DAKİKA