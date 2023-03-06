FAHİŞ KİRALAR ELE ALINACAK

Bir diğer gündem ise deprem ile birlikte yükselen fahiş kiralar. Uzun süredir devam eden yüksek kira oranlarına ilişkin çalışmalar devam ederken, asrın felaketi ile birlikte fırsatçılar yeniden harekete geçti.

Bu kapsamda ilgili savcılıklar düğmeye bastı ve fahiş kiralar denetlenmeye başladı. Toplantıda da yaşanan son gelişmeler ele alınacak.