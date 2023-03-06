Ankara'da neler oluyor? Meral Akşener 6'lı koalisyona geri döndü: Toplantı öncesi gergin karşılama

BELEDİYE BAŞKANLARI AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya katılmak üzere İyi Parti'ye geldi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NE GELDİ | VİDEO İZLE

AKŞENER'İ İKNA FORMÜLÜ MÜ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, partisinin Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İddialara göre, CHP'li iki belediye başkanı Akşener'i ikna etmek için İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Ziyaret sonrası gazetecilere değerlendirmede bulunan Ekrem İmamoğlu, çok önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi'yi, Mansur Yavaş ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ile gerçekleştiriyoruz." dedi.