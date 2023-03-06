5'li koalisyon resmen açıklıyor: Kaybedecek aday Bay Bay Kemal



Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim.

"KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"

Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.