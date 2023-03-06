5'li koalisyon resmen açıklıyor: Kaybedecek aday Bay Bay Kemal

Türkiye'nin gündemi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken, yaklaşık 1 yıl önce kurulan 6'lı masada adayın kim olacağı merak ediliyordu.
Bugün gelinen süreçte masanın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olurken, bu kararı onaylamayan İyi Parti Lideri Meral Akşener masayı dağıttığını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son 6'lı masa toplantısında yaşananlar nedeniyle ittifaktan ayrıldıklarını açıkladı. Bu gelişmelere rağmen diğer üyeler, ittifakın devamlılığına bağlı olduklarını dile getirirken, 6 Mart'ta cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı duyuruldu.
İYİ PARTİ: HAKSIZLIĞA UĞRADIK
İYİ Partililer, televizyon ekranlarında peşpeşe açıklamalar yaparak, haksızlığa uğradıklarılarını savundu.
Ümit Dikbayır başta olmak üzere partinin kurmayları, ittifakın kazandığı belediyelerde İYİ Parti seçmeninin rolü olduğunu, bu haksızlığı her yerde dile getireceklerini belirttiler.
"ADAYIMIZI AÇIKLIYORUZ"
İYİ Parti cephesinde bu hayal kırıklığı yaşanırken, Saadet Partisi'nin genel merkezinde yapılacak ittifak toplantısının ardından, Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı duyuruldu.