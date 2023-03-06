5'li koalisyon resmen açıklıyor! Ankara'da neler oluyor? İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener ziyareti sonrası flaş açıklama: "Bizi Kılıçdaroğlu gönderdi"

Türkiye'nin gündemi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler.
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken, yaklaşık 1 yıl önce kurulan 6'lı masada adayın kim olacağı merak ediliyordu.
Bugün gelinen süreçte masanın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olurken, bu kararı onaylamayan İyi Parti Lideri Meral Akşener masayı dağıttığını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son 6'lı masa toplantısında yaşananlar nedeniyle ittifaktan ayrıldıklarını açıkladı. Bu gelişmelere rağmen diğer üyeler, ittifakın devamlılığına bağlı olduklarını dile getirirken, 6 Mart'ta cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya katılmak üzere İYİ Parti'ye geldi. Saat 14.00'te toplanacağı açıklanan 5'li koalisyon toplantısı ise saat 15.00'e çekildi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NE GELDİ | VİDEO İZLE
AKŞENER'İ İKNA FORMÜLÜ MÜ?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, partisinin Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İddialara göre, CHP'li iki belediye başkanı Akşener'i ikna etmek için İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Ziyaret sonrası gazetecilere değerlendirmede bulunan Ekrem İmamoğlu, çok önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi'yi, Mansur Yavaş ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ile gerçekleştiriyoruz." dedi.
BİZİ KILIÇDAROĞLU GÖNDERDİ
"Biz Türkiye'mizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından altılı masanın stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunun önemine binaen buradayız" diyen İmamoğlu, bu nedenle İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldiklerini ve duygularını Akşener ile paylaştıklarını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları olduklarını vurguladı.