5'li koalisyon resmen açıklıyor! Ankara'da neler oluyor? İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener ziyareti sonrası flaş açıklama: "Bizi Kılıçdaroğlu gönderdi"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son 6'lı masa toplantısında yaşananlar nedeniyle ittifaktan ayrıldıklarını açıkladı. Bu gelişmelere rağmen diğer üyeler, ittifakın devamlılığına bağlı olduklarını dile getirirken, 6 Mart'ta cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya katılmak üzere İYİ Parti'ye geldi. Saat 14.00'te toplanacağı açıklanan 5'li koalisyon toplantısı ise saat 15.00'e çekildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NE GELDİ | VİDEO İZLE

AKŞENER'İ İKNA FORMÜLÜ MÜ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, partisinin Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İddialara göre, CHP'li iki belediye başkanı Akşener'i ikna etmek için İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Ziyaret sonrası gazetecilere değerlendirmede bulunan Ekrem İmamoğlu, çok önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi'yi, Mansur Yavaş ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ile gerçekleştiriyoruz." dedi.