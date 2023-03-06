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    • Haberler
    • 06.03.2023 07:15
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    • 06.03.2023 14:48
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    5'li koalisyon resmen açıklıyor! Ankara'da neler oluyor? İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener ziyareti sonrası flaş açıklama: "Bizi Kılıçdaroğlu gönderdi"

    13. toplantısının ardından Meral Akşener'in restiyle dağılan 6'lı koalisyon kriz içinde, adayı duyurmak için bugün toplanıyor. Saadet Partisi'nde yapılacak olan ve 5 liderin katılacağı toplantı saat 15.00'e alındığı açıklandı. Gelen son dakika haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masa toplantısına katılmayacağı kesinleşti. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi. Görüşme sonrası konuşan İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile buraya geldik." dedi. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İki başkan cumhurbaşkanı yardımcılığı önerdik" ifadelerini kullandı. Akşener'in toplantıya katılıp katılmayacağıyla ilgili de konuşan Zorlu, "Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz." şeklinde konuştu. Daha sonra Akşener'in Saadet Partisi'ne gitmediğini belirten Zorlu, "Saadet Partisi'ne gitmiyor, başka görüşmesi var" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kaybedecek aday Bay Bay Kemal

    Türkiye'nin gündemi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler.

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    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken, yaklaşık 1 yıl önce kurulan 6'lı masada adayın kim olacağı merak ediliyordu.

    5'li koalisyon resmen açıklıyor

    Bugün gelinen süreçte masanın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olurken, bu kararı onaylamayan İyi Parti Lideri Meral Akşener masayı dağıttığını açıkladı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son 6'lı masa toplantısında yaşananlar nedeniyle ittifaktan ayrıldıklarını açıkladı. Bu gelişmelere rağmen diğer üyeler, ittifakın devamlılığına bağlı olduklarını dile getirirken, 6 Mart'ta cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı duyuruldu.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya katılmak üzere İYİ Parti'ye geldi. Saat 14.00'te toplanacağı açıklanan 5'li koalisyon toplantısı ise saat 15.00'e çekildi.

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NE GELDİ | VİDEO İZLE

    AKŞENER'İ İKNA FORMÜLÜ MÜ?
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, partisinin Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İddialara göre, CHP'li iki belediye başkanı Akşener'i ikna etmek için İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi.

    Ziyaret sonrası gazetecilere değerlendirmede bulunan Ekrem İmamoğlu, çok önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi'yi, Mansur Yavaş ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ile gerçekleştiriyoruz." dedi.


    BİZİ KILIÇDAROĞLU GÖNDERDİ
    "Biz Türkiye'mizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından altılı masanın stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunun önemine binaen buradayız"     diyen İmamoğlu, bu nedenle İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldiklerini ve duygularını Akşener ile paylaştıklarını söyledi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları olduklarını vurguladı.

        Yavaş, "Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok, çünkü hep birlikte bir araya geldik ve Ankara, İstanbul gibi birçok büyükşehri kazandık. Önümüzde seçim var, milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu, halkımızın arzusu. Bizden beklenen... Biz de görev edindik, bunu Sayın Genel Başkanımıza ilettik, değerlendirecekler." ifadesini kullandı.

        Bu arada Akşener'in, İmamoğlu ve Yavaş'ın ziyaretinin ardından Genel İdare Kurulu üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptığı belirtildi. İmamoğlu ve Yavaş, daha sonra Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giderek, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile bir süre görüştü.


        AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇİFTE BOMBA
        İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunduğunu bildirdi.

        Zorlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun İyi Parti Genel Merkez Ek Binası'nda Akşener'i ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in milletin sesi ve iradesi olma sorumluluğunu en başından beri duyduğunu ve bu bilinçle hareket ettiğini belirterek şöyle konuştu:

        "Genel Başkanımız, milletimizin yine sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı ve kapsayıcı, milletimizi yeniden heyecana sevk edecek bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur. 2018'de Millet İttifakı'nın işbirliğiyle büyük bir başarıya yakalamış sayın büyükşehir belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. Cumhurbaşkanın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde, bu dakikalardan itibaren devam edecektir. Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."

        AKŞENER NEREYE GİDECEK?
        Ankara'da 90'lı yılları hatırlatan gelişmeler yaşanıyor. Meral Akşener'in Saadet Partisi'ne gitmediğini belirten Zorlu, "Saadet Partisi'ne gitmiyor, başka görüşmesi var" dedi.

        AKŞENER TOPLANTIYA KATILMAYACAK | VİDEO İZLE

        AKŞENER TOPLANTIYA KATILMAYACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
        İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın bugün yapacağı toplantıya katılmayacağını söyledi.

        Akşener'in bazı parti yöneticileriyle yapacağı toplantı için genel merkez ek binasına gelen Ağıralioğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Genel Başkan Akşener'in bugün yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Ağıralioğlu, "Genel Başkan'ımız bugünkü toplantıya katılmayacak." dedi.

            İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına geldi. Akşener'i genel merkez ek binasına gelişinde İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı. Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak." ifadesini kullandı.

            "ADAYIMIZI AÇIKLIYORUZ"
            İyi Parti cephesinde bu hayal kırıklığı yaşanırken, Saadet Partisi'nin genel merkezinde yapılacak ittifak toplantısının ardından, Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı duyuruldu. Bu yüzden partinin teşkilat üyelerinin saat 17:00'de toplanmaları için mobil mesaj gönderildi.

            Koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu mu? Genel Merkez önünde hazırlıklar başladı

            GENEL MERKEZDE HAZIRLIK
            Bu gelişmeler ışığında CHP, tüm üyelerine mesaj göndererek akşam saat 17:00'de Saadet Partisi'nin genel merkezi önüne, 19:00'da da CHP genel merkezi önüne çağırdı. Partinin genel merkezinde platform kurma hazırlıkları başladı.

            YIPRATILMAK İSTENMEYEN ADAY
            Ancak masanın kuruluşundan bu yana adayın seçimlere 2,5 aydan az bir zaman diliminde açıklanması, masa liderleri tarafından adayın yıpratılmaması için olduğu verilen demeçlerde yer alıyordu.

                Yıpratılmak istenilmeyen adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklanması ise CHP Lideri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında girdiği seçimlerde yaşadığı hüsranları hatırlattı.

                Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti karşısında girdiği 9 seçimden de yenilgiyle ayrıldı.

                Bu seçimler ise şu şekilde:
                -29 Mart 2009 yerel seçimler
                -12 Eylül 2010 Anayasa referandumu
                -12 Haziran 2011 genel seçimler
                -30 Mart 2014 yerel seçimler
                -10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri
                -7 Haziran 2015 genel seçimler
                -1 Kasım 2015 erken genel seçim
                -16 Nisan 2017 Anayasa referandumu
                -24 Haziran 2018 genel seçim

                MASA NASIL DAĞILDI?
                Muhalefetin dağılmasının ardından son olaylı 6'lı masa toplantısına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

                İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

                Akşener, son toplantıdan önce diğer liderler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulup anlaşıldığını söyledi.

                "ADAY İÇİN KAMUOYU YOKLAMASI YAPALIM"
                İyi Parti Lideri, kendisine söz gelince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerde öne çıktığını belirtiğini ve kamuoyu yoklaması yapılmasını teklif ettiğini belirtti.

                Bu istek üzerine ise Kılıçdaroğlu'nun hiddetlenerek ayağa kalktığını söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

                O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cb adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk "Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi.


                    Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim.

                    "KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"
                    Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.

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                    5’li koalisyon değil Kılıçdaroğlu’nun sofrası!
                    Haberler Haberler 5'li koalisyon resmen açıklıyor! Ankara'da neler oluyor? İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener ziyareti sonrası flaş açıklama: "Bizi Kılıçdaroğlu gönderdi"
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