2023 YKS başvuru tarihi ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının, 2023 yılında hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok sınavında düzenlemeye giden ÖSYM'nin mart ayı içerisinde YKS başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları paylaşlaması bekleniyor.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanılmıştı.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kasım ayında paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini kısa bir süre sonra kaldırıldı.
Nedeni ise, üniversite sınavı ile seçimin aynı tarihe denk gelme ihtimali.