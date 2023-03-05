Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 05.03.2023 14:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2023 14:02
    ABONE OL

    Tüm okullarda yaz tatili kısalacak mı? Nisan ara tatil ne zaman, iptal mi edilecek 2023? Okullar Temmuz ayında mı kapacak?

    Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 10 ilde yıkımlar oluştu, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu kapsamda eğitime 81 ilde ara verildi. Peki, Nisan ara tatil ne zaman, iptal mi edilecek 2023? Tüm okullarda yaz tatili kısalacak mı? Okullar Temmuz ayında mı kapacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Nisan ara tatil ne zaman, iptal mi edilecek 2023?

    Maraş'ta meydana gelen depremlerin ardından eğitimle alakalı yeni kararlar alınıyor. Bu kapsamda 15 tatil süreci 2 hafta daha uzatılmıştı. 20 Şubat'ta 2. dönemin başlayacağı duyuruldu. Uzayan süreç sonrası arama motorlarında, "Nisan ara tatil ne zaman 2023? Nisan ayı 2. ara tatil yapılacak mı, iptal mi? Tüm okullarda yaz tatili kısalacak mı? İşte detaylar...

    NİSAN ARA TATİLİ İPTAL Mİ?

    Nisan ara tatili iptali hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiği taktirde haberimize eklenecektir.

    OKULLAR TEMMUZDA MI KAPANACAK 2023?

    Yaşanan deprem öncesi okulların ara tatili 14-17 Nisan 2023 tarihlerine denk geliyor. Ancak 10 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan deprem sonrası okulların açılış tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Bu sebeple ara tatil ve yaz tatilin ne zaman olacağı netlik kazanmadı. Güncel gelişmeler için haberimizi takip edebilirsiniz.

        RESMİ TATİLLER 2023

        Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2023?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek. Ancak, Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası okulların açılış tarihinin ileriye atılmasından dolayı okulların kapanacağı tarih de değişiklik gösterebilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Eski CHP’li isim İmamoğlu ve Yavaş’ı bombaladı
        Haberler Haberler Tüm okullarda yaz tatili kısalacak mı? Nisan ara tatil ne zaman, iptal mi edilecek 2023? Okullar Temmuz ayında mı kapacak?
            SON DAKİKA