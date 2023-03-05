YÖKDİL ERTELENDİ! NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanma tarihi 12 Mart olarak duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) 26 Mart'a ertelendi.

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı.

Buna göre, daha önce uygulanma tarihi 12 Mart olarak açıklanan 2023-YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.

Sınav için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak.

İsteyen adaylar, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı.