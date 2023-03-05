Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kimdir? 6'lı masa adayı kim oldu? Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener...

6'lı masa adayı kim oldu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kimdir soruları koalisyonun 13. toplantısının gerçekleştirmesiyle birlikte sıkça araştırılır oldu. İşte Altılı masa toplantısı ile ilgili son gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener...
6'LI MASA ADAYI KİM OLDU SON DAKİKA?
Son dakika haberleri... 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıdan yine aday çıkmadı. Masanın Cumhurbaşkanı adayı için Pazartesi günü tekrar toplanacağı öğrenildi.
Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
Son olarak 18 Şubat'ta "Deprem Özel Gündemi"yle toplanan altılı masa liderleri, toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, "Millet İttifakı olarak önceden planladığımız ve yaşanan deprem sonrası tehir ettiğimiz rutin toplantımızı ise Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde, 2 Mart Perşembe günü gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti.
6'LI MASA ADAYI KİM OLACAK?
6'lı masa toplantısı öncesi liderler partilerinden tam yetki aldı. CHP, aday olarak 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu öneriyor. İYİ Parti ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını kabul etmiyor, 'Kazanacak aday' diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi ise, belediye başkanlarının görevine devam etmesi gerektiğini belirterek, bu öneriyi açıkça reddediyor.