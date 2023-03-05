Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 05.03.2023 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2023 11:01
    ABONE OL

    ŞABAN AYI ORUCU hangi günlerde tutulur, faziletleri neler? DİYANET 2023 Şaban orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

    Şaban ayı orucu ile ilgili araştırmalar artış gösterdi. Recep ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Şaban ayı başlıyor. Bu değerli ayı en güzel şekilde değerlendirmek isteyen kişiler de "Şaban ayı orucu kaç gün oruç tutulur, nasıl niyet edilir?" sorusuna yanıt arıyor. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan ayı kutsal kabul ediliyor. Peki, Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? Şaban ayı orucu faziletleri neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Şaban orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

    Şaban ayı orucu ile ilgili araştırmalar artış gösterdi. Recep ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Şaban ayı başlıyor. Bu değerli ayı en güzel şekilde değerlendirmek isteyen kişiler de "Şaban ayı orucu kaç gün oruç tutulur, nasıl niyet edilir?" sorusuna yanıt arıyor. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan ayı kutsal kabul ediliyor. Peki, Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? Şaban ayı orucu faziletleri neler? İşte detaylar...

    ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BUGÜN MÜ?

    Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı Recep ayından sonra Ramazan ayından önce geliyor. 2023 yılında Şaban ayı 21 Şubat Salı günü başlıyor. Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayında birçok ibadet ve hayır yerine getiriliyor. Bu önemli ayla ilgili Hazreti Muhammed (S.A.V.) "Şaban benim ayımdır." "Şaban günahları temizleyendir." demiştir.

    ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

    Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.

        ŞABAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

        Şaban ayı içerisinde oruç tutmak isteyen kişiler "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" şeklinde niyet edebilir. Diyanet bilgisine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabilir.

        ŞABAN AYINDA ORUCUN ÖNEMİ

        Müslümanlara sadaka verme ve Kur'an-ı Kerim okuma gibi ibadetlere kişilerin daha çok yönelmesi tavsiye edilen üç aylarda, oruç ibadetinin ne zaman yapılacağı sıkça araştırılıyor. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiği sırada "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde dua etmiştir. Regaip, Berat ve Miraç kandilleri ile Kadir Gecesi gibi birbirinden önemli tarihleri de içeren üç aylar 2 Şubat tarihinde başladı. Üç ayların manevi atmosferini yaşamak ve bu aylarda ibadet ederek ihya etmek isteyen pek çok Müslüman, bu aylarda oruç tutmak istiyor.

        ŞABAN AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?

        Peygamber (sav) şöyle buyururlar:

        "Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (Nesai, Savm, 70.)

        Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şa'ban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayında vuku bulmuştur.

            ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULMASI TAVSİYE EDİLEN GÜNLER;

            1.gün
            13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)
            14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)
            15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)
            30.gün

            ŞABAN AYINDA İBADETLE GEÇİRİLMESİ TAVSİYE EDİLEN GECELER;

            1.gece
            15.gece
            27.gece
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Tahliye yolları İSPARK’ın park çiftliğine döndü
            Haberler Haberler ŞABAN AYI ORUCU hangi günlerde tutulur, faziletleri neler? DİYANET 2023 Şaban orucu ne zaman, kaç gün tutulur?
                SON DAKİKA