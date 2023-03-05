BİNALAR NE KADAR ÖDEME YAPILACAK? Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı, ağır hasarlı binalara ne olacak?

Orta hasarlı binalar yıkılacak mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binalara yönelik incelemeler sürüyor. Şu ana kadar 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Peki, Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? İşte detaylar...
BİNA HASAR DERECELERİ
Bina hasar dereceleri; Yıkık, Acil Yıktırılacak Bina, Ağır Hasarlı, Orta Hasarlı, Az Hasarlı, Hasarsız olarak sınıflandırılıyor.
HASARSIZ BİNA NE DEMEK?
Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve Kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.