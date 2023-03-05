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    • Haberler
    • 05.03.2023 17:59
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    • 05.03.2023 18:01
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    BERAT KANDILI SAHUR VE İFTAR VAKTI 2023 | 6 Mart akşam ezanı saat kaçta okunur? Diyanet 5-6 Mart imsak ve iftar saatleri!

    Müslüman aleminin heyecanla beklediği Berat Kandili bu yıl 6 Mart 2023 Pazartesi gününe denk geliyor. Bu önemli günde oruç tutmak isteyenler sahura 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece kalkacak. Peki 6 Mart akşam ezanı saat kaçta okunur? Akşam ezanı saat kaçta okunur? İşte 5-6 Mart imsak ve iftar saatleri!

    REGAIP KANDILI SAHUR VE İFTAR VAKTI 2023

    Müslümanlarca kutsal sayılan Berat gecesi Şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının habercisi olarak adlandırılan bu önemli gecede ibadet etmek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili'nde oruca nasıl niyet edilir? 6 Mart akşam ezanı saat kaçta okunur?

    5-6 MART 2023 DİYANET SAHUR VE İFTAR SAATLERİ!

    İSTANBUL

    ANKARA

    İZMİR

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    BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz;

    "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyurmuştur.

        BERAT KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

        Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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        Haberler Haberler BERAT KANDILI SAHUR VE İFTAR VAKTI 2023 | 6 Mart akşam ezanı saat kaçta okunur? Diyanet 5-6 Mart imsak ve iftar saatleri!
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