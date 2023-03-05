BERAT KANDILI SAHUR VE İFTAR VAKTI 2023 | 6 Mart akşam ezanı saat kaçta okunur? Diyanet 5-6 Mart imsak ve iftar saatleri!

Müslümanlarca kutsal sayılan Berat gecesi Şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının habercisi olarak adlandırılan bu önemli gecede ibadet etmek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili'nde oruca nasıl niyet edilir? 6 Mart akşam ezanı saat kaçta okunur?
5-6 MART 2023 DİYANET SAHUR VE İFTAR SAATLERİ!
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz;
"Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyurmuştur.