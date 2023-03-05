BERAT KANDİLİ 12 REKAT NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR, NASIL NİYET EDİLİR? Camiye gidilir mi? Berat Kandili saat kaçta başlıyor?

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinen Berat Kandili'nde neler, hangi ibadetler yapılır merak ediliyor. Bu yıl 6 Mart 2023 Pazartesi gününe denk gelen bu önemli gecede kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Peki Berat Kandili saat kaçta başlıyor? Berat Kandili 12 rekat namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?
BERAT KANDİLİ 12 REKAT NAMAZI NASIL KILINIR, NASIL NİYET EDİLİR?
Berat Kandili'nde kılınan nafile namazı kılınışı hakkında bilgiler şöyle;
Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazı kılınışı aşağıdaki gibidir:
NAFİLE NAMAZI KILINIŞI
2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.