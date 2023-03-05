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    • Haberler
    • 05.03.2023 21:42
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    • 05.03.2023 21:45
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    BERAT KANDİLİ 12 REKAT NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR, NASIL NİYET EDİLİR? Camiye gidilir mi? Berat Kandili saat kaçta başlıyor?

    Berat Kandili'nde 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir sorusu kandilin idrak edilmeye başlanmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu anlamlı gecede dualar edilecek, namazlar kılınacak, ibadetler edilecek. Peki Berat Kandili saat kaçta başlıyor? Berat Kandili'nde camiye gidilir mi? İşte Berat Kandili hakkında tüm merak edilenler...

    BERAT KANDİLİ 12 REKAT NAMAZI NASIL KILINIR, NASIL NİYET EDİLİR?

    İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinen Berat Kandili'nde neler, hangi ibadetler yapılır merak ediliyor. Bu yıl 6 Mart 2023 Pazartesi gününe denk gelen bu önemli gecede kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Peki Berat Kandili saat kaçta başlıyor? Berat Kandili 12 rekat namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?

    BERAT KANDİLİ 12 REKAT NAMAZI NASIL KILINIR, NASIL NİYET EDİLİR?

    Berat Kandili'nde kılınan nafile namazı kılınışı hakkında bilgiler şöyle;

    Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazı kılınışı aşağıdaki gibidir:

    NAFİLE NAMAZI KILINIŞI

    2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

    1. Rekat

    "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

    "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

    Subhaneke'yi okuruz.

    Euzü-besmele çekeriz.

    Fatiha okuruz.

    Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

    Rüku'ya gideriz.

    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

        2. Rekat

        Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

        Besmele çekeriz.

        Fatiha okuruz.

        Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

        Rüku'ya gideriz.

        Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

        Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

        "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

        Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için "gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar" olarak da adlandırılır.

        NAFİLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır.

        Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

        BERAT KANDİLİ SAAT KAÇTA, CAMİYE NE ZAMAN GİDİLİR?

        Berat Kandili namazını kılmak isteyenler müslümanlar akşam namazıyla birlikte ibadetlerini yerine getirmeye başlayabilir. Diyanet ezan saatleri şöyle;

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