Son dakika haberine göre, tüm illerde okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi. Ardından MEB tarafından Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkında yeni bir duyuru yapıldı. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları uzatıldı mı? Açık Lise AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zamana kadar uzatıldı? İşte detaylar...