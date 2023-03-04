Üniversiteler kapandı mı? Üniversiteler açılacak mı son dakika? Özel üniversiteler yüz yüze eğitim olacak mı 2023? YÖK açıklaması...

UYGULAMALI KISIMLAR NİSAN AYINDAN SONRAYA BIRAKILDI

Buna göre, derslerin teorik kısmı uzaktan eğitim ile yapılırken, uygulamalı kısımları Nisan ayından sonraya bırakılacak. YÖK, nisan ayında hibrit eğitime geçilip geçilmeyeceğini yeniden değerlendirecek.

Uzaktan öğretime devam kararı alınırsa uygulamalı eğitimler yaz döneminde yapılacak veya güz dönemine ertelenecek.

BAZI UYGULAMALI EĞİTİMLERE YÜZ YÜZE DEVAM EDİLECEK

Uygulama eğitimlerine yüz yüze devam edecek bölümler de var. Bu kapsamda, tıp fakültesinin 4., 5. ve 6. sınıf öğrencileri, diş hekimliği fakültesinin 4. ve 5. sınıf öğrencileri, veteriner fakültesi 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencileri ile YÖK'ün belirlediği bazı programlardaki öğrenciler uygulamalı eğitimlerine yüz yüze devam edecek.

Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış öğrenciler de zorunlu stajlarını işyerlerinde yüz yüze yapacak.