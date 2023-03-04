HDP masanın üstüne çıkmaya hazırlanıyor! Ertuğrul Kürkçü'den Meral Akşener'e "kayyım" göndermesi

Masadaki ortakları tarafından partisine bir dayatma olduğunu söyleyen Akşener, "Boyun eğmeyeceğiz" diyerek CHP'yi de karıştırmak için Yavaş ve İmamoğlu'na benzer bir dayatmada bulundu.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN RET

"Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor" ifadeleriyle 2 isme seslenen Akşener saatler sonra 2 isimden yarım ağızla da olsa ret yedi.

Böylece milletin geleceği için bir planı ve projesi olmayan kaos masası beklendiği gibi dağılmış oldu. Masayı adeta bombalayarak kalkan Akşener'in bundan sonra ne yapacağı merak edilirken "Koalisyonun masa altında ortağı HDP boşalan sandalyeye oturacak mı?" sorusu da başka bir konu.

HDP'nin masaya oturmasıyla ilgili İyi Parti kanadından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. "Akşener masayı dağıttı yorumları yapılıyor. Akşener, masadan kaldırılmak istendi" iddiasında bulunan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Henüz karar verilmedi. Kapı açık. Altılı Masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da 'bu tavrı sürdüreceğiz' denirse bu devam eder. Ancak 'çalışma ilkelerinden vazgeçiyoruz' denirse olmaz" diye konuştu. İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme konusunda, "O konuda bir şey diyemem" diye cevapladı.