Kişilerin aylık olarak kazandığı gelirleri gösteren Aile gelir durumu belgesi e-Devlet sistemi aracılığı ile alınabiliyor. İnternet arama motorlarında son dönemlerde 'Aile gelir durumu belgesi nasıl, nereden alınır?' sorusu sıklıkla araştırılır oldu. Vatandaşlar Aile gelir durumu belgesi çıkarmak için detayları öğrenmek istiyor. İşte e-Devlet Aile gelir durumu belgesi alma EKRANI!