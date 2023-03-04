Kişilerin aylık olarak kazandığı gelirleri gösteren Aile gelir durumu belgesi e-Devlet sistemi aracılığı ile alınabiliyor. İnternet arama motorlarında son dönemlerde 'Aile gelir durumu belgesi nasıl, nereden alınır?' sorusu sıklıkla araştırılır oldu. Vatandaşlar Aile gelir durumu belgesi çıkarmak için detayları öğrenmek istiyor. İşte e-Devlet Aile gelir durumu belgesi alma EKRANI!
AİLE GELİR DURUMU BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Aile gelir durumu belgesi, E-Devlet üzerinden temin edilebiliyor. Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapınız.
Ardından Kurumlar kısmından "Hazine ve Maliye Bakanlığı" kutucuğunu seçiniz.
Sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmetini seçiniz. Gelen ekrandan yıl ve ay seçilerek maaş bordrosuna ulaşılabilirsiniz.