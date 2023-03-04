BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2023? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Kandil Kur'an'da var mı, geçiyor mu Diyanet?

Berat Kandili ne zaman, oruç tutulur mu, kan gün tutulur merak ediliyor. Diyanet tarafından yayımlanan Kandil tarihlerine göre Berat Kandili Mart ayında idrak ediliyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyenler için bu önemli gün hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Berat Kandili tarihi ve diğer bilgiler...
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2023?
Berat Kandili bu yıl 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.
DİYANET 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma