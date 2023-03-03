SGK YARIN AÇIK MI, hafta sonu çalışıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu Cumartesi açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!

SGK HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU, CUMARTESİ AÇIK MI?

SGK hafta sonu çalışmamaktadır. Cumartesi ve Pazar günü açık değildir. EYT başvuruları ile ilgili ek mesai açıklaması da yapılmamıştır. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizde güncellemeyi görüntüleyebileceksiniz.