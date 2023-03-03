Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kimdir? 6'lı masa adayı kim oldu? Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener...

KEMAL KILIÇDAROĞLU 6'LI MASA TOPLANTISINDA ADAY OLARAK KENDİSİNİ ÖNERECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı sırasında kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak önerecek. Bu öneriye Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kesin bir destek vermesi bekleniyor. Zira 6'lı masa toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz Demokrat Parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, birçok programda Kemal Kılıdaroğlu'nun kendileri için uygun bir isim olduğunu dile getirdi.