Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgelerindeki okullarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yaptı. Peki, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya'da okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika: 13 Mart ve 27 Mart'ta hangi illerdeki okullar açılacak?
27 MART'A UZATILDI
Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.
2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi.