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    • Haberler
    • 03.03.2023 11:01
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    • 03.03.2023 11:01
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    Mart ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Mart 2023 evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet Sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Mart 2023 evde bakım maaşı yattı mı? Mart ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet Sorgulama ekranı!

    Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar evde bakım parası sorgulama yapıyor. Mart ayı maaşlarının ne zaman yatırılacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Maaşınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla SMS ile sorgulayabilirsiniz. İşte, tüm merak edilenler...

    E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

    2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

    2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

        Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Haberler Mart ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Mart 2023 evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet Sorgulama ekranı!
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