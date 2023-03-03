İlk sahur zaman? Hangi gün sahura kalkacağız? 2023 Diyanet ilk iftar ve ilk teravih ne zaman, saat kaçta?

Üç aylarda olduğumuz şu günlerde Müslümanlar Ramazan ayında farz kılınan oruç için hazırlıklarını yapmaya başladı. On bir ayın sultanının başlayacağı tarihi merak edenler arama motorları üzerinden "Hangi gün sahura kalkacağız?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ilk sahur zaman? 2023 Diyanet ilk iftar ve ilk teravih ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte merak edilen bilgiler

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı bilinen ve İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart tarihinde başlayacak.