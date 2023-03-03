Her yıl binlerce kişinin başvurduğu Green Card programıyla çekilişi kazananlar ABD'de oturum ve çalışma izni almaya hak kazanıyor. DV programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirleniyor. Peki, Green Card başvuruları açıklandı mı 2023? Başvuru sonucuna nasıl bakılır? dvlottery.state 2023 Green Card sonucunu öğren!
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuruları sona erdi.
Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı.. Başvuru sonuçları ise 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.
Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.