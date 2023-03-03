Göknur Gıda halka arz ne zaman, kat lot düşer? Eşit mi, oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı, bankaları...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Borsa İstanbul'un işlemlerine ara vermesiyle ertelenen Göknur Gıda halka arz oluyor. Türkiye'deki 4 farklı ilde 10 tesis ve 10 bin dekarlık meyve bahçesiyle günlük 7 bin 200 ton meyve işleme kapasitesine sahip olan Göknur Gıda halka arzı 8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanmıştı. Yeni halka arz tarihi açıklandı. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman, kat lot düşer? Göknur Gıda halka arz eşit mi, oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek?
GÖKNUR GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN, KAT LOT DÜŞER?
Göknur Gıda paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu. İşte o tarihler:
👉 1-2-3 Mart 2023
Bireysele dağıtılacak lot 57.060.000 adet
500.000 Katılıma 114 Lot (1255 TL)
600.000 Katılıma 95 Lot (1045 TL)
700.000 Katılıma 82 Lot (902 TL)
800.000 Katılıma 71 Lot (781 TL)
900.000 Katılıma 63 Lot (693 TL)
1.000.000 Katılıma 57 Lot (628 TL)
GÖKNUR GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
3 gün boyunca sürecek olan talep toplama aşamasında 79.250.000 TL nominal değerli paylar, 11 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.
Hisseler eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.