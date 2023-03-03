Göknur Gıda halka arz ne zaman, kat lot düşer? Eşit mi, oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı, bankaları...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Borsa İstanbul'un işlemlerine ara vermesiyle ertelenen Göknur Gıda halka arz oluyor. Türkiye'deki 4 farklı ilde 10 tesis ve 10 bin dekarlık meyve bahçesiyle günlük 7 bin 200 ton meyve işleme kapasitesine sahip olan Göknur Gıda halka arzı 8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanmıştı. Yeni halka arz tarihi açıklandı. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman, kat lot düşer? Göknur Gıda halka arz eşit mi, oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek?