FORMULA 1 CANLI nasıl izlenir? Formula 1 antrenman turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 2023 takvimi!

Formula 1 yarışlarını izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. 3-4 Mart'ta canlı ve şifreli olarak yayınlanacak antrenman yarışlarını kaçırmak istemeyenler için detaylara haberimizde yer verdik. Peki Formula 1 antreman turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?