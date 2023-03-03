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    • Haberler
    • 03.03.2023 15:01
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    • 03.03.2023 15:31
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    FORMULA 1 CANLI nasıl izlenir? Formula 1 antrenman turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 2023 takvimi!

    Formula 1 yarışı 2023 yılında Bahreyn GP ile başlayacak. Antrenman seanslarımnın ardından asıl yarış ise 5 Mart 2023'te saat 18:00'de yapılacak. Peki Formula 1 antreman turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izleme yolları ve diğer merak edilenler...

    FORMULA 1 CANLI nasıl izlenir?

    Formula 1 yarışlarını izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. 3-4 Mart'ta canlı ve şifreli olarak yayınlanacak antrenman yarışlarını kaçırmak istemeyenler için detaylara haberimizde yer verdik. Peki Formula 1 antreman turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    İlk Formula 1 yarışı bugün yani 3 Mart'ta Bahreyn GP ile başlayacak. 2 gün sürecek antrenman seansları sonrası asıl yarış ise 5 Mart 2023'te saat 18:00'de yapılacak.

    Formula 1 yarışları S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

    FORMULA 1 TAKVİMİ 2023

    Mart 5 Bahreyn GP

    Mart 19 Suudi Arabistan GP

    Nisan 2 Avustralya GP

    Nisan 30 Azerbaycan GP

    Mayıs 7 Miami GP

    21 Emilia Romagna GP

        Mayıs 28 Monako GP

        Haziran 4 İspanya GP

        Haziran 18 Kanada GP

        2023 FORMULA 1'DE YARIŞACAK TAKIMLAR VE PİLOTLAR!

        Red Bull
        Max Verstappen
        Sergio Perez

        Ferrari
        Charles Leclerc
        Carlos Sainz

        MercedesLewis Hamilton
        George Russell

        Alpine
        Pierre Gasly
        Esteban Ocon

        McLaren
        Oscar Piastri
        Lando Norris

        Alfa Romeo
        Valtteri Bottas
        China Guan Yu Zhou

        Aston MartinFernando Alonso
        Lance Stroll

        Haas
        Kevin Magnussen
        Nico Hulkenberg

        AlphaTauri
        Yuki Tsunoda
        Nyck de Vries

        Williams
        Logan Sargeant
        Alexander Albon
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        Haberler Haberler FORMULA 1 CANLI nasıl izlenir? Formula 1 antrenman turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 2023 takvimi!
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