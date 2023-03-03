Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de, binaların depreme dayanıklı olması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, yeni yapılarda kullanılan perde beton yöntemi depreme karşı binayı etkili bir şekilde koruyor. Peki, perde beton nedir? İşte detaylar...
PERDE BETON NEDİR?
Perde betonlar; sismik kuvvetlere ve güçlü yanal rüzgârlara maruz kalma ihtimali olan yüksek katlı yapılar için kritik bir yapı malzemesi. Perde betonlar, deprem anında tüm enerji ve yükü taşıyarak, depremin şiddetine göre hasar görmeden veya az bir hasarla depremden çıkmanızı sağlayabiliyor.
Perde betonun avantajları;
- Yatay salınımı azaltır,
- Kolay uygulanabilir,
- Maliyet uygundur,
- Deprem hasarını en aza indirir,
- Kısa sürede inşa edilebilir.