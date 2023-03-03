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    • Haberler
    • 03.03.2023 10:12
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    • 03.03.2023 10:12
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    3 Mart 2023 barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? BARAJ DOLULUK ORANLARI ne kadar oldu?

    Ülkemizdeki barajların doluluk oranı son günlerin en çok araştırılan konularından birisi oldu. Baraj doluluk oranları, barajların konumuna ve iklim koşullarına bağlı olarak değişiyor. Peki, Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 3 Mart 2023 barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte detaylar

    takvim.com.tr
    Baraj doluluk oranları ne kadar oldu?

    Baraj doluluk oranları son günlerin en merak edilen konusu oldu. Yaz aylarına yaklaşılırken konu hakkında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Bilindiği üzere baraj doluluk oranları ülke ve bölgeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 3 Mart 2023 barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte merak edilenler

    BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR OLDU?

    Ömerli Barajı hariç, diğer barajlarda doluluk oranları alarm verirken Pabuçdere ve Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10'un altına düşmüştür.

    Bu durum kuraklık riskini artırarak İstanbul'un su kaynakları açısından zorlu bir dönemden geçtiğinin göstergesidir. İstanbul'da baraj doluluk oranları, özellikle son dönemde sıkça merak edilen konular arasındadır.

        2 Mart Perşembe günü yapılan ölçümlere göre, İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 35,35'tir. Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10,69 olarak ölçülürken, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 33,26'dır. Pabuçdere Barajı'nda son yağışlarla birlikte doluluk oranı yükselerek yüzde 7,34'e ulaşmıştır. Ancak, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 4,04 ile oldukça düşük seviyelerdedir.

        İstanbul barajlarındaki bu düşük doluluk oranları, su kaynaklarının gelecekteki kullanımı için kaygı yaratmaktadır. Vatandaşların bu konuda duyarlı olması ve su tüketimini azaltması, İstanbul'un su kaynaklarının korunması açısından son derece önemlidir.
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        Haberler Haberler 3 Mart 2023 barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? BARAJ DOLULUK ORANLARI ne kadar oldu?
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