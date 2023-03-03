3 Mart 2023 barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? BARAJ DOLULUK ORANLARI ne kadar oldu?

Baraj doluluk oranları son günlerin en merak edilen konusu oldu. Yaz aylarına yaklaşılırken konu hakkında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Bilindiği üzere baraj doluluk oranları ülke ve bölgeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 3 Mart 2023 barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte merak edilenler