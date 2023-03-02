ÜÇ AYLAR DUALARI ARAPÇA - TÜRKÇE ANLAMI - Üç aylarda tesbih çekmenin fazileti!

ÜÇ AYLAR DUALARI NELERDİR? OKUNUŞU ARAPÇA- TÜRKÇE
"Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."
Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."
Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
RECEP AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA
Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.
ÜÇ AYLARDA PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA
Üç Aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.
Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti: