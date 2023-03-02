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    • Haberler
    • 02.03.2023 08:31
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    • 02.03.2023 08:31
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    TÜİK Şubat 2023 enflasyon beklentisi ne kadar? Mart ayı kiralar kaç TL olacak? Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

    Şubat ayı enflasyon açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler, maaş zamlarını da etkileyecek. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK Şubat 2023 enflasyon beklentisi ne kadar? Mart ayı kiralar kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Mart ayı kiralar kaç TL?

    Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte Şubat ayı enflasyon rakamları hakkında aramalar hız kazandı. Yeni yılın ilk ayında yüzde 57,68 olarak kaydedilen enflasyon verileri kira artış oranında da yön belirleyici olacak. Bu kapsamda TÜİK tarafından açıklanan veriler, Temmuz ayında yapılacak maaş zammını etkileyecek. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK Şubat 2023 enflasyon beklentisi ne kadar? Mart ayı kiralar kaç TL olacak? İşte detaylar...

    Memur ve emekli zamları için belirleyici olan enflasyon rakamları TÜİK tarafından önümüzdeki hafta açıklanacak. Yeni yılın ilk ayında yüzde 57,68 olarak kaydedilen enflasyon verileri kira artış oranında da yön belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 oldu. TÜİK tarafından şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart tarihinde açıklanacak.

    ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Şubat ayına ait enflasyon rakamları da 3 Mart tarihinde belli olacak.

    ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,18 ve yüzde 18,11 olarak gerçekleşmiştir.

        12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2023 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,63 olasılıkla yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 25,31 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 35,26 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

        Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Ocak'ta enflasyon yüzde 57,68 olarak gerçekleşti.
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        Haberler Haberler TÜİK Şubat 2023 enflasyon beklentisi ne kadar? Mart ayı kiralar kaç TL olacak? Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
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