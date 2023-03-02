İlk sahur zaman? Hangi gün sahura kalkacağız? 2023 Diyanet ilk iftar ve ilk teravih ne zaman, saat kaçta?

2023 yılı ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih tarihleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu kapsamda ilk iftar, sahur ve teravih saatleri araştırılıyor. Peki, ilk sahur zaman? Hangi gün sahura kalkacağız? 2023 Diyanet ilk iftar ve ilk teravih ne zaman? İşte o soruların yanıtı

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı bilinen ve İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart tarihinde başlayacak.