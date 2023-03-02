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    • Haberler
    • 02.03.2023 18:04
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    • 02.03.2023 18:16
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    CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 | Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Seçim tarihi için 14 Mayıs'ın işaret edilmesinin ardından gözler 6'lı Masa'ya çevrildi. Bugün 13'üncü kez toplanan 6'lı Masa'da cumhurbaşkanı adayının belirlenip belirlenmediği merak ediliyor. İnternet arama motorlarında ''6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Cumhurbaşkanı adayları 2023!

    CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

    SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı adayları 2 Mart tarihi itibariyle sıkça araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için koalisyon bugün toplandı. Peki, Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    CUMHURBAŞKANI ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

    Seçime günler kala adayını belirleyemeyen 6'lı koalisyonun liderleri bugün 13. kez bir araya geldi.

    Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

    AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA ADAYLIK KAVGASI

    Toplantıda adayın bugün de açıklanması beklenmiyor. Toplantı öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayın belirleneceği ancak isminin toplantının ardından açıklanmayacağı ifade etmişti.

    Akşener'i kendi adaylığı için ikna turlarına CHP'li fondaş medya üzerinden operasyona devam eden Kılıçdaroğlu, "Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz." dedi. Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre toplantıda, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor ancak adayın açıklanmayacağı da konuşulanlar arasında. Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU ENGELİ AŞAMIYOR

        CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonda tansiyon yüksek... Her fırsatta 'aday ben olacağım' mesajı veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü İYİ Parti engelini aşamıyor.

        Meral Akşener 'kazanacak bir aday' iddiasıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne sürerek CHP'yi içten vuruyor, Kılıçdaroğlu'na set çekiyor. Son olarak Akşener, Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları hedef alan 'ahmak, gerizekalı' hakaretlerini savurdu. Bunun üzerine "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek CHP liderinin adaylık hayallerine bir kez daha şerh koydu.

        2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

        Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihine işaret etti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

        "Bu millet vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermecektir. Onlar deprem bölgesine gidip sadece konuşacak poz verip dönecek. Şu anda biz can derdindeyiz onlar ise mal derdinde. Şimdilik not ediyoruz vakti gelince bu notları açıklayacağız. Adaylık kavgasından milletin dertleriyle dertlenemeyenlerin kendi sığ dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz."

        Buna göre; 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.
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        Haberler Haberler CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 | Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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