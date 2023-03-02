CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 | Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı adayları 2 Mart tarihi itibariyle sıkça araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için koalisyon bugün toplandı. Peki, Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
Seçime günler kala adayını belirleyemeyen 6'lı koalisyonun liderleri bugün 13. kez bir araya geldi.
Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA ADAYLIK KAVGASI
Toplantıda adayın bugün de açıklanması beklenmiyor. Toplantı öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayın belirleneceği ancak isminin toplantının ardından açıklanmayacağı ifade etmişti.
Akşener'i kendi adaylığı için ikna turlarına CHP'li fondaş medya üzerinden operasyona devam eden Kılıçdaroğlu, "Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz." dedi. Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre toplantıda, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor ancak adayın açıklanmayacağı da konuşulanlar arasında. Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.