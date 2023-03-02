CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 | Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? 6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihine işaret etti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

"Bu millet vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermecektir. Onlar deprem bölgesine gidip sadece konuşacak poz verip dönecek. Şu anda biz can derdindeyiz onlar ise mal derdinde. Şimdilik not ediyoruz vakti gelince bu notları açıklayacağız. Adaylık kavgasından milletin dertleriyle dertlenemeyenlerin kendi sığ dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz."

Buna göre; 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.