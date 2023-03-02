CHP’den Karabağlar’daki TOKİ projesini engelledi! Bine yakın aile mağdur oldu

Kahramanmaraş Merkezli art arda meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 40 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybederken binlerce bina da yıkıldı. Yıkımın büyüklüğü kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken Hatay, İstanbul, Diyarbakır'da kentsel dönüşüme savaş açan CHP, İyi Parti ve TMMOB'un İzmir'de de sahneye çıktığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlarda dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için harekete geçti. Bu kapsamda Uzundere semtinde İzmir Demokrasi Üniversitesine tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümü Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mart 2019'da yürürlüğe giren imar planı ile toplu konut alanı olarak ayrıldı. Geri kalan 38 hektarlık arazide ise üniversite kurulması öngörüldü.
SELVİTOPU YARGIYA TAŞIDI
CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası, 42 hektarlık bölüme toplu konut yapılmasına karşı çıktı. Alanın tamamının üniversiteye tahsis edilmesini isteyen belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının toplu konut yapımına olanak tanıyan imar planlarını yargıya taşıdı. İzmir 1 İdare Mahkemesi, üniversite dışındaki konut ve diğer kullanım alanlarıyla ilgili planın yürütmesini durdurdu.