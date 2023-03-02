BARAJ DOLULUK ORANLARI ne kadar oldu? 2 Mart 2023 barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Ülkemizdeki barajların doluluk oranı son günlerin en çok araştırılan konularından birisi oldu. Baraj doluluk oranları, barajların konumuna ve iklim koşullarına bağlı olarak değişiyor. Peki, Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 2 Mart 2023 barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte detaylar