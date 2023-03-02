BARAJ DOLULUK ORANLARI ne kadar oldu? 2 Mart 2023 barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Ülkemizdeki barajların doluluk oranı son günlerin en çok araştırılan konularından birisi oldu. Baraj doluluk oranları, barajların konumuna ve iklim koşullarına bağlı olarak değişiyor. Peki, Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 2 Mart 2023 barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte detaylar
BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR OLDU?
Ömerli Barajı hariç, diğer barajlarda doluluk oranları alarm verirken Pabuçdere ve Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10'un altına düşmüştür.
Bu durum kuraklık riskini artırarak İstanbul'un su kaynakları açısından zorlu bir dönemden geçtiğinin göstergesidir. İstanbul'da baraj doluluk oranları, özellikle son dönemde sıkça merak edilen konular arasındadır.