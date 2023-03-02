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    • Haberler
    • 02.03.2023 14:02
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    • 02.03.2023 14:02
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    Şubat-Mart ayı 1. ve 2. cemre nereye düşecek, suya mı? 2. cemre düştü mü, ne zaman düşecek 2023? 2023 CEMRE TARİHLERİ!

    Mart ayı için artık sayılı günler kaldı. Son günlerde bahar ayları için geri sayım devam ederken son günlerde havaların ısınacağı tarih merak edilir oldu. Milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki, 2. cemre düştü mü, ne zaman düşecek 2023? Şubat-Mart ayı 2. cemre nereye düşecek, suya mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Şubat ayı 2. cemre düştü mü, ne zaman düşecek 2023?

    Kıştan bahara geçişin sembolü olarak bilinen ve ısınmayı ifade eden 2. cemrenin ne zaman düşeceği merak edilerek araştırılıyor. Tüm illerden vatandaşlar '2. cemre ne zaman düşüyor? 2023 cemre hangi tarihlerde havaya, suya, toprağa düşecek?' sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Sıcaklık derecesinin yükselmesi ve güneşin yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte havaların iyice ısınacağı ve cemrenin düşeceği tarih bilgisi merak edilmeye başlandı. İşte tüm bilgiler...

    2023 cemre düşme tarihleri merak konusu oldu. Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin ne zaman düşeceği araştırılıyor. "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.



    "Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

        İKİNCİ CEMRE DÜŞTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ikincisi suya 26-27 Şubat tarihlerinde düşüyor.

        2023 CEMRE TARİHLERİ

        Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.

        Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
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        Haberler Haberler Şubat-Mart ayı 1. ve 2. cemre nereye düşecek, suya mı? 2. cemre düştü mü, ne zaman düşecek 2023? 2023 CEMRE TARİHLERİ!
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