TÜİK Şubat 2023 enflasyon beklentisi ne kadar? Mart ayı kiralar kaç TL olacak? Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

Memur ve emekli zamları için belirleyici olan enflasyon rakamları TÜİK tarafından önümüzdeki hafta açıklanacak. Yeni yılın ilk ayında yüzde 57,68 olarak kaydedilen enflasyon verileri kira artış oranında da yön belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 oldu. TÜİK tarafından şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart tarihinde açıklanacak.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Şubat ayına ait enflasyon rakamları da 3 Mart tarihinde belli olacak.