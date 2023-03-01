Son dakika: Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Mart Twitter erişim sorunu mu var, ne zaman düzelecek?

Twitter kullanıcıları öğle saatlerinden itibaren platforma erişim sağlayamıyor. Twitter'da son dakikalarda binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadığını ifade ediyor. Bu kapsamda Twitter çöktü mü, kapandı mı sorusu gündemde yerini aldı. Peki, Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte 1 Mart erişim sorunu hakkında bilgiler
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, KAPANDI MI?
Öğlen saat 13.00 itibariyle milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşamaya başladı. Henüz konu hakkında platformdan bir açıklama yapılmadı.
Downdetector.com'a göre, Twitter'ın web sitesi ve uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor.
Twitter'da Sorun Nedir?
Bugün öğlen saatlerinde platforma giren kullanıcılar ana sayfalarındaki akışlarında "Twitter'a hoş geldin! Dünyanda olup bitenleri görmek için en iyi yer burası. Hemen takip edecek birkaç kişi ve konu bul" diye bir yazıyla karşılaştı.