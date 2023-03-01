Risk raporu açıklandı... Bağcılar deprem riski haritası || Bağcılar depreme dayanıklı mı, fay geçiyor mu?

Bağcılar deprem riski haritası hakkında araştırmalar hızlandı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası deprem bölgelerindeki il ve ilçelerin deprem sonrası dayanıklılık durumu ve haritası merakla araştırılıyor. Deprem riskinin oldukça yüksek olduğu İstanbul'da İBB tarafından ilçe ilçe deprem dayanıklılık seviyesi tespit edildi. Peki, Bağılar deprem riski var mı? Bağcılar depreme dayanıklı mı? İşte detaylar...
BAĞCILAR DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?
Bağcılar semti İstanbul deprem riski haritasına göre 2. derece riskli ilçeler arasında yer alıyor.
BAĞCILAR TARİHİ COĞRAFYASI VE NÜFUSU
Bağcılar, İstanbul Avrupa Yakası'nda bir ilçedir. İstanbul'un ilçeleri arasında en fazla nüfusa sahip 4. ilçedir. Ulaşım açısından zengin bir ilçedir. Bağcılar'ın 2022 yılında nüfusu 740.069 olmuştur.