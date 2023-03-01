Kayseri'de deprem son dakika 2023! 1 Mart Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD- Kandilli son depremler listesi!

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Kayseri'de deprem olduğu ileri sürüldü. Konu hakkında AFAD ve Kandilli'den resmi açıklama geldi mi merak ediliyor. İşte detaylar...
Kandilli tarafından paylaşılan listede Kayseri'de saat 17.01'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği paylaşıldı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.03.01 17:03:39 38.2133 38.6393 5.1 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.01 17:01:57 38.6907 35.2815 5.0 -.- 3.0 2.9 KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.03.01 16:59:24 37.2157 36.6053 5.4 -.- 1.9 -.- ASAGIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.01 16:49:18 38.0238 36.4838 7.4 -.- 1.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel