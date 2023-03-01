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    • Haberler
    • 01.03.2023 17:11
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    • 01.03.2023 17:15
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    Kayseri'de deprem son dakika 2023! 1 Mart Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD- Kandilli son depremler listesi!

    AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında, "1 Mart Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kayseri’de deprem son dakika 2023!

    Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Kayseri'de deprem olduğu ileri sürüldü. Konu hakkında AFAD ve Kandilli'den resmi açıklama geldi mi merak ediliyor. İşte detaylar...

    Kandilli tarafından paylaşılan listede Kayseri'de saat 17.01'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği paylaşıldı.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.03.01 17:03:39 38.2133 38.6393 5.1 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2023.03.01 17:01:57 38.6907 35.2815 5.0 -.- 3.0 2.9 KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
    2023.03.01 16:59:24 37.2157 36.6053 5.4 -.- 1.9 -.- ASAGIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
    2023.03.01 16:49:18 38.0238 36.4838 7.4 -.- 1.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel


        2023.03.01 16:44:58 36.9687 28.0495 7.8 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2023.03.01 16:40:15 37.4247 36.8555 5.3 -.- 1.7 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.01 16:39:29 36.9552 28.0197 5.0 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2023.03.01 16:31:27 38.4335 36.1460 8.1 -.- 1.3 -.- KARAMUKLU-TOMARZA (KAYSERI) İlksel
        2023.03.01 16:29:01 38.2020 37.9680 16.8 -.- 1.3 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.03.01 16:26:12 35.5525 36.6183 11.3 -.- 2.0 -.- SURIYE İlksel


        2023.03.01 16:18:30 38.1327 36.7647 1.5 -.- 2.9 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.01 16:13:17 38.1263 37.8098 5.0 -.- 2.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.03.01 16:10:28 38.2072 36.5840 10.4 -.- 1.5 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.01 16:06:24 38.2623 37.6823 6.7 -.- 2.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2023.03.01 16:01:39 37.7535 37.3823 8.1 -.- 2.1 -.- KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.01 15:58:25 38.1362 38.5530 17.7 -.- 2.1 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
        2023.03.01 15:55:17 37.9748 36.5407 3.4 -.- 2.1 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.01 15:54:08 37.8268 36.4753 3.8 -.- 2.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.01 15:51:56 37.1898 37.0577 16.9 -.- 2.5 -.- BAYATLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
        2023.03.01 15:51:01 37.9910 36.4310 4.1 -.- 3.3 3.2 YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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        Haberler Haberler Kayseri'de deprem son dakika 2023! 1 Mart Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD- Kandilli son depremler listesi!
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