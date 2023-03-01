2023 resmi tatiller takvimi ortaya çıktı. Bu durumun ardından özellikle en sık aratılanlar arasında 2023 Ramazan Bayramı tarihi yer aldı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi gün? İşte detaylar...