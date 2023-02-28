Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "17 dk içinde İnsani Yardım Tugayı'na 'hazır ol' emri verildi"

"GÖKTÜRK UYDUMUZ, İHA'LARIMIZ BÖLGEYİ TARIYOR"

"Kendi akaryakıt stoklarımızdan bin 550 ton akaryakıt desteği sağladık. 8 ilde 19 lojistik destek üssümüz var, depolarımız var. Mehmetçik orada, organizasyon kabiliyetiyle gelen yardımları alıyor, tasnif ediyor. Doğru malzemeyi doğru zamanda doğru yere karadan ve havadan ulaştırıyor.

Göktürk uydumuz, İHA'larımız bölgeyi tarıyor. Hangi bina nerede yıkılmış fotoğrafını çıkarıyor; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da bu imkanlarımızdan faydalanıyor.. Elde ettiğimiz verileri anlık olarak bu Bakanlığımızla paylaşıyoruz."

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"DEPREMDEN SONRA TERÖRİSTLERİN BİR ROKETLİ SALDIRISI OLDU"

"Depremin yaralarını sarmak için fedakarca çalışan Mehmetçik hudut güvenliği ve terörle mücadele faaliyetlerini de aynı kararlılıkla devam ettiriyor. Depremden sonra teröristlerin bir roketli saldırısı oldu. Ona karşı gerekli reaksiyon gösterildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek. Asil milletimizi, 85 milyon vatandaşımızı 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Teröristlerin tek çıkar yolu Türk adaletine teslim olmak. Irak, Suriye başta olmak üzere komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim hiçbir şekilde kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Başka da bir amacımız yok"

"40 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ OLARAK KENDİ TOPRAKLARINA DÖNDÜ"