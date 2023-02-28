Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "17 dk içinde İnsani Yardım Tugayı'na 'hazır ol' emri verildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sahadaki 40 bin Mehmetçik'ten 22 bininin Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı'ndan olduğunu hatırlatarak, "Diğer birliklerden takviyeyle bunu 40 bine çıkardık. Tüm askerleri yığarak olmaz. Bu işten anlayan teknik personeli kullanmak esas. Yani kullanılabilecek ne varsa kullandık, kullanıyoruz. Uzaktan böyle ahkâm kesmekle olmuyor. Hududu kim koruyacak, Suriye'de kim kalacak? Suriye'yi mi boşaltacağız, Irak'ı mı boşaltacağız?" diye konuştu.
"TSK, İLK ANDAN İTİBAREN SEFERBER OLMUŞ, MİLLETİNİN YARDIMINA KOŞMUŞTUR"
Akar'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
"Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına, yardımına koşmuştur. Gece-gündüz demeden bu büyük deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için tüm gücüyle ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde gayretlerini aralıksız sürdürmektedir."
"SAAT 04.30'DA BİRLİKLERDEN RAPOR İSTEDİ, TSK İNSANİ YARDIM TUGAY KOMUTANLIĞINA 'HAZIR OL' EMRİ VERİLDİ"
"Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Depremin, afetlerin olmadığı herhangi bir normal günde karargâhlarımızda nöbetçilerimiz, acil durumlar için de takviye planlarımız var. Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığının yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30'da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi. (Tugayın görevi herhangi bir şekilde ulusal veya uluslararası bir görev verildiğinde oraya gidip arama-kurtarma dahil diğer insani yardım konularında hizmetleri vermek)"