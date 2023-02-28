Kerem Kınık kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılay Başkanı Kerem Kınık hangi görevlerde bulundu? İşte hayatı...

Kerem Kınık üniversite yıllarından başlayarak, çeşitli organizasyonlarda insani yardım için gönüllü oldu. Kosova Savaşı ve Marmara Depremi sırasında gönüllü hekim olarak çalıştı. Yeryüzü Doktorları Türkiye Başkanı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Pakistan, Filistin, Orta Afrika, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi çok sayıda çatışma ve afet bölgesinde insani yardım faaliyetleri ve projeler yönetti.

İnsani yardım, göç politikaları, kalkınma, insancıl hukuk ve insani diplomasi konularında birçok makale kaleme aldı. 2004 yılında gönüllü olarak girdiği Türk Kızılay'da, 2015 yılında Genel Başkan Yardımcısı 2016 yılında Genel Başkan olarak seçildi. 2015 yılından Kasım 2017'ye kadar IFRC Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yaptı, 6 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilen 21. IFRC Yasal Toplantılarında Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nden sorumlu IFRC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde Türk Kızılay yeniden yapılanma ve kurumsal gelişim, hacim, etkinlik ve verimliliğin artırılması ve uluslararasılaşma anlamında önemli merhaleler kat etti.