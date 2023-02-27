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    • Haberler
    • 27.02.2023 08:01
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    • 27.02.2023 08:01
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    turkiye.gov.tr: KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI! Kira yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

    Devlet üzerinden kira ve taşınma yardımı başvurusu şartlarını araştırıyor. Kira yardımı kapsamında 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000-TL olmak üzere toplam 60.000-TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000-TL olmak üzere toplam 24.000-TL kira yardımı yapılacak.

    takvim.com.tr
    Kira yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

    Kira yardımı başvurusu depremzedelerin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem birçok ilde hissedildi. Depremzedelere yapılacak yardımlardan bir ise kira yardımı olarak açıklandı. Peki, kira yardımı ne kadar? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

    KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kira yardımı başvurusu e- Devlet "Afetzede Barınma Desteği" sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

    KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ AY VERİLECEK?

    Kira yardımı; ikamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine ve kiracılara verilecek. Kira yardımı, ev sahiplerine aylık 5.000 TL, kiracılara ise aylık 2.000 TL barınma yardımı yapılacaktır. Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlar taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.

        AFETZEDE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000-TL taşınma yardımı yapılacak olup, barınma desteği yapılmayacaktır.

        FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA

        Öte yandan deprem yardımları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, "Kira ve taşınma yardımı bir başka konuydu. Talepleri olan afetzedelerimiz E devlet üzerinden başvurabilirler.

            Nüfus kimlik kartını kaybeden vatandaşlarımız E devlet üzerinden yarından itibaren başvurdukları suretle geçici kimlik kartlarını alabilecekler." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Haberler turkiye.gov.tr: KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI! Kira yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
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