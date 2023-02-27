Son tarih 28 Şubat... İstanbulkart'ınızı bu yöntemle bedava kullanın! BELBİM İstanbulkart bedava nasıl kullanılır?

İstanbulkart bedava kullanmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için düzenlenen kampanya sonucu oldukça dikkat çekerken kampanya detayları hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamanın detayları merak edilirken kampanya için son tarihin 28 Şubat tarihi olduğu belirtildi. Peki, İstanbulkart bedava kullanma nasıl yapılır? İşte detaylar...
28 ŞUBAT 2023'KADAR BAŞVURUN!
Yapılan kampanya duyurusunda İstanbulkart için yapılacak ikinci ve sonraki 200 TL ve üzeri tutarındaki ödemelerde dijital İstanbulkart'a toplamda 3 geçiş tutarı hediye edildiği belitrildi.
İSTANBULKART BEDAVA GEÇİŞ KAZANMA ŞARTLARI NELER?
-01-28 Şubat tarihleri arasında fiziksel İstanbulkart ile tek seferde yapılan 200 TL ve üzeri alışverişten sonra farklı günlerde yapılan ikinci, üçüncü ve dördüncü 200 TL ve üzeri alışverişlerin her birinde bir geçiş tutarı Dijital İstanbulkart'a hediye edilecektir.