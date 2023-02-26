Kira yardımı başvurusu depremzedelerin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem birçok ilde hissedildi. Depremzedelere yapılacak yardımlardan bir ise kira yardımı olarak açıklandı. Peki, kira yardımı ne kadar? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...