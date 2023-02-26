Şubat 2023 deprem fırtınası bitti mi? Depremler ne zaman bitecek? Artçı depremler ne kadar sürecek?

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Prof. Dr. Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen kamuoyunu bilgilendirme toplantısında da şu bilgileri paylaştı:

"Deprem konusunda hep Marmara bölgesine dikkat çekiliyor ancak biz defalarca uyardık, sadece Marmara'da değil, Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu fayı hattı üzerinde kırılmamış noktalar olduğunu söyledik. Yıkıcı deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde kırılmamış bir segmentte meydan geldi. 7 tane artçı 5'in üzerinde, bir tane ana artçı olarak adlandıracağımız sarsıntı ise 6.6'lık deprem üretti. Artçı sarsıntılar haftalar hatta aylarca sürebilir. 2017'de Bodrum Kos depreminin 9009 artçısı olmuş ve bir yıl sürmüştü. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan vatandaşların artçılara hazır olması, hasarlı binalara girmemelerini, yetkililere özellikle de AFAD yetkililerine kulak vermelerini istiyoruz."