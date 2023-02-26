Şaban ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir? Şaban ayında ne zaman, kaç gün oruç tutulur? İlk 3 günü oruç tutmak...

ŞABAN AYI ORUÇLARININ SEVABI NEDİR?

Şaban ayı; Üç ayların ikincisi olması nedeniyle İslam alemi için mübarek aylar arasında yer alıyor. Ramazan'ın başlangıcına müjdeleyici olan bu ay aynı zamanda içerisinde Berat Kandili'ni de barındırıyor. Şaban ayının orucu Ramazan'dan sonra en üstün oruçtur. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Ramazan ayından sonra en çok Şaban ayında oruç tutmuştur.

Rasulullah (SAV) senenin Ramazan-ı Şerif ayı dışındaki hiçbir ayında Şaban-ı Şerif ayındakinden fazla oruç tutmamış ve şöyle buyurmuştur:

"Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir."

Peygamber Efendimizin Şaban-ı Şerif ayındaki orucu hakkında Hazreti Ayşe (r.a) ayrıca şöyle demiştir: "O (Rasul-i Ekrem) Şaban ayının tamamını oruçla geçirerek sonunda Şaban'ı Ramazan'la birleştirirdi."

Peygamber efendimiz, "Bu ay Receple Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine yükseltilir. Ben amelimin oruçlu iken Rabbime arz edilmesini isterim." (Nesai, Ahmed bin Hanbel)

"Kim Şaban'dan bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf'a (as) komşu olur. Allah ona Hz. Eyyüb ve Hz. Davud'un sevaplarını verir." (Nüzhetül Mecalis)

"Şaban'ın ilk perşembesini oruçla geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek, Allahü Teala üzerine bir hak olur." (Nüzhetül Mecalis)