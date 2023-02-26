Prefabrik ev yapım yardım başvurusu | Prefabrik ev depreme dayanıklı mı? İstanbul, Ankara, İzmir prefabrik ev fiyat listesi...

Yaşanan deprem sonrası prefabrik ev fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusu yer alıyor.Prefabrik ev, tamamen fabrikada 3 boyutlu taranmış bir plandan üretilen bir tür kit evdir. Daha sonra şantiyede yani arazinizde monte edilecek farklı modüller şeklinde üretilir. Peki, prefabrik ev depreme dayanıklı mı? Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
PREFABRİK EV NASIL YAPILIR?
Prefabrik evin inşaatı 4 aşamada yapılır:
Fabrikada modül imalatı.
Modülleri "donatmak" için çeşitli işlemler
Kalite kontrol ve hava sızdırmazlık testi.
Şantiyede montaj ve ardından çerçeve ve çatı için bir çatı ustasının müdahalesi.
Evin tamamı fabrika yapımı olsa bile, seçtiğiniz arazinin daha önce işlem görmesi ve ev monte edildiğinde temellerinin atılmış olması esastır.
Prefabrik ev deyince aklımıza ilk olarak ahşap ev gelir. Ve dayanıklı ve sağlam bir malzeme olduğu için bu tür inşaatlarda en çok kullanılan malzeme olduğu doğrudur. Tüm zevklere uygun çeşitli prefabrik ev stilleri vardır: Modern veya daha çok "lüks" olabilir. Bazen inşaatçılar, sadece teslim etmeleri ve monte etmeleri gereken, stoklarında zaten prefabrik evlere sahiptir. O zaman kişiye özel bir ürün yaratmak mümkün olmaz, ancak maliyetler daha uygun olur.
Üreticiler tarafından sunulan modüller genellikle her zaman aynı tiptedir. Bunları ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak ve istediğiniz sırayla kurmak size kalmış. Ardından kaplamalar gelir ve orada, geleneksel bir ev gibi, isteğinize göre her şeyi uyarlamak mümkündür: kapılar ve pencereler, döşemeler, dış kaplamalar... Böylece ölçüye göre yapılmış bir eviniz olur.