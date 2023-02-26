Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu sorusu aratılıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Olay yerinden gelişmeleri aktaran Mehmet Geçgel, büyüklüğün 5.1 büyüklüğünde olduğunu ifade etti. Peki, Kahramanmaraş'ta son dakika deprem kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...
SON DAKİKA 18 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Olay yerinden gelişmeleri aktaran Mehmet Geçgel, büyüklüğün 5.1 büyüklüğünde olduğunu ifade etti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DEPRMLER İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen artçı deprem sonrası Şanlıurfa, Kayseri, Talas, Gaziantep, Sivas, Niğde ve birçok ilde de sarsıntı hissedildi.