Doğu Anadolu fayı hangi illerden geçiyor soruları yanıt arıyor. 11 ilde etkili olan Kahramanmaraş depremi de bu fay zonu üzerinde gerçekleşti. Artçılar devam ederken çevre illerde de risk durumları araştırılmaya başladı. Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, enerjisini boşalttı mı gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Peki, Adana fay hattı kırıldı mı? Adana depremi olacak mı? İşte detaylar...
ADANA FAY HATTI KIRILDI MI?
Adana fay hattıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Yaşanan depremin yıkıcılığı karşısında çaresiz kalan milyonlarca insan yeni bir felaket yaşamak istemiyor. Uzmanların yaptıkları açıklamaları takip eden vatandaşlar, Adana'da olası bir deprem hakkında sorular sormaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Maraş depreminden sonra uyarılarda bulundu. Görür, "En büyük tehlike bu saatten sonra artçılar. Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi" dedi.
ADANA'DA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem, bölgede yaşayan insanları yeni bir deprem olabileceği konusunda korkuya sevk ediyor.
Ancak konuyla ilgili devletin resmi makamları ve AFAD'dan resmi bir açıklama gelmedi. Artçı depremlerin sürdüğü deprem bölgesinde hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılar devam ediyor.