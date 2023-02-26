29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr 29. Dönem POMEM sonuç EKRANI: Mülakat puanı kaç olmalı?

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması durumunda sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır.

Bunlarda da eşitlik olursa yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Adayın mülakatlarda başarılı olması için yüz puan üzerinden en az 70 alması gerekiyor.